CARACAS – L’attaccante venezuelano Josef Martínez (25 anni), in forza all’Atlanta United, si é aggiudicato il premio MVP della Major League Soccer. L’ex granata ha vinto questa distinzione grazie all’ottima stagione durante la quale ha segnato 34 reti in 38 gare disputate (nuovo record).

In questo 2018, Martínez é stato inserito nel Best XI, ha vinto la scarpa d’oro, ha vinto l’MVP nell’All-Star Game della MLS (in questa gara ha sfidato la Juventus) ed ha vinto la East Conference con Atlanta.

Nella votazione per il premio MVP il creolo ha ricevuto il 47,93% dei voti lasciandosi alle spalle il paraguaiano Miguel Almirón (15,03%) e lo svedese Zlatan Ibrahimovic (11,60). In queste selezioni partecipano giocatori, club e giornalisti.

Altri giocatori che hanno ricevuto voti sono stati Wayne Rooney (DC United) che ha chiuso al quarto posto con 7,80% e il messicano Carlos Vela (LAFC) quinto con 5,29%.

In questa stagione 2018 della MLS, l’ex giocatore del Torino é andato in gol in 34 occasioni superando il precedente primato che era condiviso con Roy Lassiter (1996), Chris Wondolowski (2012) e Bradley Wright-Phillips (2014) , tutti a fine stagione avevano segnato 27 reti.

Il calciatore nato a Valencia 25 anni fa ha una media pazzesca in MLS dal suo arrivo, nel 2017, ha giocato 54 reti ed é andato a segno in 50 occasioni.

(di Fioravante De Simone)