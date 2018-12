ROMA. – Sale la febbre per il ritorno della semifinale di coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors che dopo il caos e gli incidenti di 10 giorni fa con tanto di assalto al bus del Boca si giocherà in campo neutro, a Madrid, in un Santiago Bernabeu blindatissimo per quello che le autorità spagnole hanno definito la partita più rischiosa mai disputata in città e per il quale è stato predisposto un massiccio dispiego di forze dell’ordine ben superiore al numero di agenti solitamente impiegati per il ‘Clasico’ Real-Barcellona.

Paseo de la Castellana, come scrive ‘El Pais’, sarà fisicamente divisa in due sin dalle 9 del mattino per evitare un qualsiasi contatto tra le due tifoserie. I cancelli verranno aperti 90 minuti prima del fischio d’inizio per evitare che le tifoserie restino troppo a lungo all’interno del Bernabeu. Che la tensione tra le due tifoserie resti altissima, lo dimostra il falso allarme bomba registrato a Buenos Aires alla Bombonera, lo stadio del Boca. E

mentre Madrid si prepara ad accogliere la sfida argentina, che vedrà arrivare nella capitale spagnola migliaia di tifosi provenienti da Buenos Aires ma anche dal resto d’Europa non mancano le indiscrezioni sui “vip” che assisteranno all’incontro. Secondo ‘As’ Leo Messi sarà in tribuna, ma non Cristiano Ronaldo.

Un impressionante bagno di folla ha accompagnato il pullman del Boca sulla via del trasferimento per l’aeroporto di Buenos Aires da dove la squadra è partita per Madrid. Fumogeni, bandiere, cori hanno accompagnato Tevez e compagni per diversi chilometri poco prima della mezzanotte locale, per quella che i giornali argentini non esitano a definire una follia.

“In Spagna, in Spagna per vincere la Coppa ad ogni costo”, il coro dei tifosi, mentre diversi giocatori rispondevano dai finestrini alla festa dei tifosi. La passione dei tifosi del Boca si era gia’ manifestata nell’allenamento alla vigilia della sfida di ritorno, quando la Bombonera era stata riempita in ogni ordine di posto.

Madrid il Boca avrà il suo quartier generale da oggi fino a domenica a Las Rozas, nel centro messo a disposizione dalla federcalcio spagnola mentre il River – che è partito alla volta di Madrid nel pomeriggio, salutato da un gruppo di sostenitori all’uscita dal Monumental dove la squadra si è radunata – preparerà l’incontro nel centro del Real a Valdebebas, nei pressi dell’aeroporto.