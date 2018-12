CARACAS. – Come ogni anno l’Aiccre Puglia col sostegno della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia bandisce n.6 borse di studio per gli studenti pugliesi sul tema: “Il futuro dell’Europa è nella sua storia”.

La novità di quest’anno è la settima borsa di studio destinata a uno studente residente in Italia.

Nel bando viene messo in evidenza come “in una situazione di oggettiva confusione e sbandamento; di fronte alle divisioni ed incertezze degli stati membri su temi cruciali per la vita dei popoli europei è fondamentale riscoprire, sostenere ed applicare i principi su cui è nato il patto ed i trattati che da oltre sei decenni hanno unito nazioni e popoli fino ad allora divisi e in guerra: Oggi dall’inclusione e dall’allargamento stiamo scivolando nella divisione e nell’isolamento. La sfida aperta, come mai finora, tra i federalisti ed i sovranisti impone una presa di coscienza per disegnare un futuro europeo che non può prescindere dalla sua storia”.

Il suddetto bando è stato, inoltre, inserito nel progetto relativo alla seconda edizione del Premio Altiero Spinelli, al quale questa associazione ha partecipato lo scorso anno classificandosi in terza posizione.

I dettagli sul bando si possono consultare ai seguenti indirizzi Email: aiccrepuglia@libero.it o valerio.giuseppe6@gmail.com