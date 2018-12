(ANSA) – TOKYO, 6 DIC – Un caccia militare FA-18 e un aereo turboelica rifornitore KC-130 statunitensi sono entrati in collisione durante un’esercitazione a 100 chilometri da Capo Muroto, nella prefettura a sud di Kochi, precipitando successivamente. L’incidente è avvenuto durante le prime ore di stamattina, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa nipponico e dal comando Usa dei marines, e le forze di Autodifesa giapponesi sono alla ricerca di almeno sei membri dell’equipaggio, dopo il ritrovamento di un militare, che risulta in condizioni stabili. Gli aerei erano partiti dalla base militare Usa di Iwakuni, a sud ovest dell’arcipelago, in cui sono dispiegati almeno 120 velivoli statunitensi e sede di un aeroporto commerciale. Le circostanze dell’incidente non sono chiare, ha riferito il comando Usa.