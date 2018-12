(ANSA) – ROMA, 6 DIC – Dieci incontri nel turno di questa notte in Nba. Vincono e si confermano in testa i Toronto Raptors, la squadra forse più in forma del momento, prevalendo nettamente su Philadelphia per 113-102. Serata no invece per le due formazioni in cui militano i campioni azzurri Danilo Gallinari e Marco Belinelli. I Clippers del ‘Gallo’ infatti sono stati battuti dai Memphis Grizzlies per 96-86 e sono scivolati al terzo posto in classifica. Mentre per i San Antonio Spurs la crisi si fa sempre più nera, c’è stato infatti ancora un ko, stavolta a opera dei Lakers di Lebron James, che hanno dominato la gara per 121-113, con una grande prestazione di Lebron che ha messo a segno 42 punti e spinto gli Spurs al penultimo posto. Nelle altre gare della notte si segnala il successo dei Bucks su Detroit per 115-92. Sempre nelle zone alte della classifica continua la marcia di Golden State che ha avuto facilmente ragione dei Cavs per 129-105, con Steph Curry in grande evidenza, per lui 42 punti. In classifica, a est continua il dominio dei Raptors seguiti dai Bucks; a ovest comandano i Nuggets, seguiti da Oklahoma. (ANSA).