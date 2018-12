(ANSA) – TORINO, 6 DIC – “Oggi finalmente ci rappresenta lo Stato, speriamo che il ministro si prenda pubblicamente l’impegno di aiutare i nostri figli perché possano finalmente avere giustizia”. Così Rosina Demasi, mamma di Giuseppe, uno dei sette operai morti nel rogo di 11 anni fa alla ThyssenKrupp di Torino. Occasione la celebrazione dell’anniversario, al cimitero di Torino, dove è atteso il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Siamo indignati, perché in undici anni non siamo ancora riusciti ad ottenere giustizia, con i due assassini tedeschi ancora liberi – aggiunge la donna – Devono pagare, perché sono stati condannati. A noi, ai nostri ragazzi e a tutta Italia si deve una giustizia negata per undici anni”.(ANSA).