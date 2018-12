CARACAS. – La puntata di oggi del programma di Rai Italia “L’Italia con Voi” si apre con l’esibizione del gruppo Blackshapes e il brano ‘Give me your smile’. Poi, con Monica Marangoni e Michele Bertocchi, l’esperto web, si parla della storia del Teatro alla Scala con il professor Franco Pulcini, direttore editoriale del Teatro, che spiega perché questo teatro, tempio della musica lirica italiana, è così famoso nel mondo.

Proprio al “teatro” è dedicata, subito dopo, la piccola lezione di italiano di Beatrice Palazzoni, linguista della “Società Dante Alighieri, seguita dal “nostro” Dante Alighieri, Gianni Ippoliti. Si continua con il direttore di Rai News 24 Antonio Di Bella e la parola che ha scelto per questa puntata.

Poi, Virginia Zullo, per la rubrica “A spasso con l’arte”, è nella splendida cornice romana del Vittoriano per la mostra dedicata al padre della pop art: Andy Warhol. Con il Ministro Plenipotenziario Vincenzo De Luca, direttore generale per la Promozione del Sistema Paese si parla dell’importanza della diffusione della lingua italiana, che risulta essere tra le più studiate al mondo.

La scrittrice, Gabriella Belloni, ci fa conoscere la ‘sua’ America, dove sin dagli anni’ 70 è andata a vivere per coronare il suo sogno di libertà. Poi, è la volta di Maurizio Tomasi, direttore del periodico “Trentini nel Mondo” che racconta l’incontro nazionale, svolto da poco, dei Circoli trentini dell’Argentina.

Chiude lo spazio dedicato alle eccellenze italiane, con Alberto Paglialunga, imprenditore salentino nel settore della vendita online di prodotti per l’arredamento.

Programmazione Giovedì 6 Dicembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

