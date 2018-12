(ANSA) – ROMA, 6 DIC – Una trentina di pagine in cui si analizza e valuta il tema viabilità legato al nuovo stadio della Roma e i metodi adottati dai proponenti. La relazione preliminare del Politecnico di Torino sui flussi di traffico del progetto di Tor di Valle è arrivata in Campidoglio e, come anticipato dal quotidiano ‘il Tempo’, evidenzia alcune considerazioni di carattere generale. Nel documento inviato dal dipartimento trasporti dell’ateneo si sottolinea come le analisi effettuate nel progetto sono state condotte in modo professionale dalle società esterne incaricate e in modo sempre professionale sono state effettuate le verifiche da RSM (Roma Servizi per la Mobilità), ma ci sono delle carenze che riguardano le aree esterne e il servizio ferroviario supposto. L’analisi del Politecnico ha portato quest’ultimo a ritenere che le previsioni effettuate sono troppo ottimistiche, e che lo scenario in presenza di evento sportivo restituisce un quadro “catastrofico”.