(ANSA) – MILANO, 06 DIC – “Cristiano Ronaldo? La Juventus non è solo lui, ci sono calciatori forti in ogni reparto”. E’ quanto ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. “Ci sono calciatori come Chiellini e Pjanic che sono fenomenali, hanno molti di questi giocatori come ne abbiamo anche noi – ha proseguito il tecnico nerazzurro. Quello che diventa fondamentale è la squadra, è quella che ti può salvare sempre e che ti porta il risultato. Per noi sarà un banco di prova, un vero collaudo per capire se siamo pronti a fare risultati contro chiunque”.