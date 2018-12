(ANSA) – MILANO, 6 DIC – “Nainggolan e Dalbert rimangono fuori dalla gara di domani perché non ce la fanno a recuperare, vanno valutati di volta in volta. Sono migliorati rispetto agli ultimi esami ma hanno bisogno di altro tempo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. “Come potremo mettere la Juve in difficoltà? Bisognerà essere squadra e pressarli per 90 minuti, togliendogli spazio per le giocate possiamo creargli qualche problema. Serviranno coraggio e personalità – ha proseguito -. Tutta Italia tifa per noi per tenere aperto il campionato? Non mi fa alcun effetto, in campo porteremo solo il sentimento e i desideri dei nostri tifosi”.