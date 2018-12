(ANSA) – MILANO, 6 DIC – Il titolare di una gioielleria in via Foro Bonaparte, a Milano, è stato denunciato dalla polizia per ricettazione dopo la scoperta nel suo negozio di un Rolex Daytona da 18mila euro che era stato rubato pochi giorni prima. Il 29enne, con precedenti specifici, è stato indagato nel fine settimana dagli agenti del commissariato Centro che hanno iniziato l’indagine dopo la denuncia di un uomo che di recente aveva subìto un furto in casa. La vittima ha raccontato di aver trovato il suo orologio in vendita su un sito che riportava al negozio del centro di Milano. Durante la perquisizione nell’attività sono stati rinvenuti il Rolex e altri 25 orologi preziosi privi dei documenti che ne dimostrano l’origine.