(ANSA) – ROMA, 6 DIC – “Gli assoluti di Riccione hanno dato ottimi risultati e i mondiali in vasca corta sono un’altra tappa di avvicinamento all’olimpiade di Tokio, vorrei che fossimo presenti in finale”. Così il direttore tecnico della nazionale di nuoto, Cesare Butini, parlando a Rai Radio 1 Sport sui prossimi mondiali in vasca corta, in programma ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. “Le medaglie sono termometro importante per acquistare consapevolezza di essere una grande squadra di un grande movimento – aggiunge -, ma più che altro vorrei che ci fosse una compattezza di risultato per darci conferma di essere sulla strada giusta per andare lontano a confrontarci con il mondo”.