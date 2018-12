(ANSA) – PERUGIA, 6 DIC – Il Ministero dell’Istruzione ha bloccato la diffusione nelle scuole umbre del test dedicato al tema del bullismo omofobico, negli ultimi giorni al centro di critiche di numerosi esponenti del centro-destra. Lo ha annunciato il ministro Marco Bussetti in un’intervista al Corriere dell’Umbria. “Ho parlato con l’Ufficio scolastico regionale – ha spiegato Bussetti – e i questionari sono fermi. Li abbiamo bloccati. Abbiamo chiesto di rivederne la formulazione e di cambiare le modalità di realizzazione del progetto”. “Il nostro interesse è che la ricerca si faccia e per questo siamo disponibili a un nuovo confronto con tutte le componenti interessate” ha quindi detto all’ANSA Federico Batini, docente al dipartimento di Filosofia e scienze umane e sociali dell’Università di Perugia, responsabile scientifico del progetto. “Per questo – ha aggiunto – siamo disponibili a incontrarci di nuovo con tutti i soggetti interessati. Purché non si tocchi la parte della ricerca che riguarda il bullismo omofobico”.