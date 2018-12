(ANSA) – NAPOLI, 6 DIC – “A Liverpool faremo la nostra partita per vincere, ovviamente sarà difficile, ma siamo in una buona posizione nella classifica del girone”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski intervistato da Radio Kiss Kiss. “Penseremo al Liverpool dopo il Frosinone – ha detto – perché sabato non possiamo sbagliare. Ma sappiamo che abbiamo fatto una grandissima Champions League in un girone con la finalista dello scorso anno e il Paris Saint Germain che ha speso tanti soldi per acquistare calciatori importanti. Ad Anfield sarà difficile, ma se giochiamo come sappiamo supereremo il turno”.