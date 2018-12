(ANSA) – ROMA, 6 DIC – Salta, per mancanza di coperture, la norma per applicare l’Iva agevolata al 10% alle prestazioni rese ai clienti degli alberghi, come pacchetti di massaggi o per il benessere del corpo come le “Spa”. L’emendamento era stato approvato dalla commissione Bilancio della Camera ma viene ora stralciato, dopo il rinvio della manovra in commissione, perché la copertura necessaria sarebbe di 30 milioni e non, come era stato stimato, 1 milione di euro. “Faremo un’ulteriore valutazione della norma al Senato”, spiega Laura Castelli.