(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 6 DIC – Pace, dialogo e fraternità in Medio Oriente è il messaggio che partirà l’8 dicembre dalla piazza inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi in occasione dell’accensione e della benedizione dell’albero di Natale e del Presepe. Parteciperanno il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, il custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti, e la fondatrice della Fondazione Beresheet LaShalom, Angelica Calo Livnè. Nella piazza inferiore di San Francesco è stato installato un presepe di circa 100 metri quadri dedicato alle opere di misericordia e al dialogo in Terra Santa che arriva dall’Abbazia di Montevergine, composto da 18 pastori in terracotta di due metri. Nella culla del Bambinello verranno poste le bandiere di Israele e Palestina. L’albero di 13 metri addobbato con 40 mila luci a led è offerto dalla Regione Campania, che lo scorso 4 ottobre ha donato l’olio per l’accensione della lampada di San Francesco, e proviene dal vivaio forestale regionale di Castello del Matese. All’interno del Chiostro del Sacro Convento è stata allestita una mostra, curata dall’architetto Marco Capasso, composta da 14 scene della tradizione presepiale napoletana. (ANSA).