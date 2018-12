(ANSA) – PISA, 6 DIC – Oltre mille paracadutisti della Folgore con unità specialistiche e operative dei carabinieri paracadutisti del Reggimento Tuscania, specialisti delle trasmissioni e della guerra elettronica, nuclei cinofili, assetti dell’aeronautica Militare e unità di paracadutisti Usa hanno concluso “con successo l’ esercitazione multinazionale e interforze Mangusta 2018 che si è svolta nelle aree addestrative della Toscana”. Lo rende noto lo Stato maggiore della Difesa. “L’esercitazione – è spiegato in una nota – ha simulato l’immediato intervento della Nato con l’invio di un contingente multinazionale che ha conquistato l’aeroporto occupato da forze ostili con l’aviolancio di una prima aliquota impegnata in un’operazione avioportata che ha lo scopo di preparare il terreno per l’entrata in teatro dei successivi scaglioni di forze”. Nel corso dell’esercitazione sono stati fatti anche aviolanci per rifornire le truppe sul terreno impiegando velivoli dell’esercito e dell’ Aeronautica Militare e sono stati impiegati i nuclei cinofili per il controllo del territorio, gli assetti delle trasmissioni e della guerra elettronica. “L’esercitazione – conclude la nota – rappresenta un’eccellente opportunità e un significativo ritorno per la Difesa in termini di interoperabilità e integrazione con le forze armate straniere e massimizzazione del valore addestrativo per realismo dello scenario, impiego dei vari assetti specialistici nazionali e internazionali e aggiornamento delle capacità professionali, tecniche e tattiche del personale appartenente alle diverse specialità”.(ANSA).