(ANSA) – MILANO, 6 DIC – L’Enerxenia Arena di Masnago (Varese) ospiterà il prossimo 22 febbraio la partita tra Italia e Ungheria, penultimo atto delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. La decisione è stata presa oggi nel corso del Consiglio federale della Fip a Roma. Il match potrebbe essere decisivo, in caso di vittoria azzurra, per staccare il pass verso la Cina. Finora,la nazionale aveva giocato a Varese otto partite amichevoli, con sei vittorie. Il presidente federale, Gianni Petrucci, oggi ha anche consegnato la Palma d’Oro, la massima onorificenza tecnica del Coni, a Boscia Tanjevic, attuale direttore tecnico generale delle nazionali giovanili. Con Tanjevic in panchina, l’Italia ha vinto l’Europeo 1999.