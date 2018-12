(ANSA) – MILANO, 6 DIC – Un giro di vite per evitare nuovi crac nel basket, con l’introduzione di un Fair play finanziario per la Serie A. L’assemblea della Lega basket serie A (Lba) ha infatti deliberato oggi all’unanimità il nuovo ”progetto di autoregolamentazione e sostenibilità”. La Lega, per la prima volta, avrà uno strumento per controllare i bilanci dei club, grazie all’aiuto di un’unica società di revisione (la scelta verrà affidata ad un bando) che affiancherà la Comtech, l’organo tecnico della Fip, per rilevare eventuali irregolarità e negare la possibilità di iscrizione al campionato delle società che non rispettano certi parametri. Un’altra novità riguarderà la ripartizione dei diritti tv: dalla stagione 2019/20 non sarà più paritaria tra le 16 squadre e le società che hanno maggiore audience potranno incassare di più.