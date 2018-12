(ANSA) – FIRENZE, 6 DIC – A 22 anni dal primo restauro alla porta d’ingresso dell’Oratorio del Ceppo, la sede della Compagnia di San Niccolò di Bari, detta del Ceppo, che nel 2017 ha festeggiato i 600 anni dalla sua istituzione, riapre alla fruizione del pubblico col ritorno del Cristo crocifisso di Beato Angelico, esposto mesi fa al termine del restauro nella sede della Fondazione CR Firenze e ora ricollocato nella sagrestia. Grazie a un lungo e complesso intervento la sede della Compagnia del Ceppo riapre al pubblico. Tra i primi visitatori, oggi, i discendenti di Luigi Cherubini. Qui fu eseguita, il 3 agosto 1776, una messa cantata, tra le prime composizioni dell’allora sedicenne Cherubini, entrato bambino nella Compagnia. I suoi discendenti, rintracciati dal Maggio Musicale e dall’Opera di Santa Croce, sono a Firenze per dare seguito all’appello del maestro Riccardo Muti perché le sue spoglie siano traslate da Parigi alla basilica di Santa Croce. L’oratorio aveva subito danni incalcolabili dall’alluvione del 1966. La Soprintendenza si attivò subito prelevando le opere danneggiate e mettendole in sicurezza. Poi, nel corso degli anni, ha provveduto al restauro delle opere mobili e alla loro ricollocazione per una spesa complessiva di circa 1 mln di euro sostenuta dalla Fondazione CRF. L’unica opera che deve essere ancora restaurata è la Madonna col Bambino in trono e due pellegrini di Biagio d’Antonio Tucci, 1480-1485, che è stata esposta alla mostra Firenze 1966-2016, La bellezza salvata. Per valorizzare tutto il complesso, Elisabetta Nardinocchi e Ludovica Sebregondi hanno individuato un percorso espositivo, su progetto dell’architetto Antonio Fara, che consente di ammirare dipinti, sculture e arredi e di avvicinarsi agli usi di una comunità dedita fin dalle sue origini all’insegnamento dei principi religiosi a bambini e fanciulli. Un sodalizio che nei secoli, ha mantenuto una fortissima attenzione per la musica. (ANSA).