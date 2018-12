ROMA. – Travolto da un pullman nel centro di Roma. Un impatto che non ha lasciato scampo a un ciclista di 60 anni mentre la sua bici, rimasta agganciata al mezzo, è stata trascinata una decina di metri. Ancora un investimento nella Capitale con vittime travolte da pullman. E’ accaduto all’alba in viale Manzoni, all’angolo con via Merulana.

In strada era ancora buio quando Luigi Santo Gervasi è stato travolto dal pullman di una società che effettua il trasporto di passeggeri agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che fosse appena sceso dal marciapiede per attraversare la strada quando è stato travolto dal bus diretto alla stazione Termini per prendere servizio.

Il conducente, che era da solo a bordo, avrebbe raccontato di non essersi accorto di nulla poi, dopo alcuni metri, ha sentito il rumore causato dalla bici che stava trascinando. Così si è fermato e ha capito cos’era successo. Inutili i soccorsi per il ciclista che è stato trovato qualche metro più dietro in prossimità delle strisce pedonali. Sul posto è intervenuta la polizia locale con diverse pattuglie per i rilievi e per la viabilità. Il tratto di strada è stato chiuso fino alle 10. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Gli agenti del I Gruppo Prati stanno acquisendo le immagini delle telecamere che puntano su quell’incrocio per poter capire cosa sia realmente accaduto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il pullman abbia svoltato proprio mentre il ciclista era sceso dal marciapiede per attraversare. Da stabilire anche se l’uomo portasse la bici a mano o se stesse attraversando in sella alla bicicletta sulle strisce pedonali.

Sotto schock l’autista, un 61enne italiano, risultato negativo ai test di rito sull’assunzione di alcol e droga. Il pullman è stato posto sotto sequestro. Immediata la condanna dell’associazione BiciRoma: “Da anni si parla di una ciclabile su via Labicana, quanti altri morti prima di realizzarla?” ha sottolineato Fausto Bonafaccia.

“Proprio ieri denunciavamo come anche sui Fori Imperiali non si voglia più fare la ciclabile promessa – ha aggiunto – Inutile istituire consulte e consultine se poi non si fanno le infrastrutture, servono solo a dare poltrone e spendere soldi inutilmente. Subito la ciclabile su via Labicana, sui Fori Imperiali e lungo il Tevere sino a Fiumicino per non percorrere più strade pericolosissime”. BiciRoma chiede un incontro con sindaco e assessori per un “impegno a realizzare ciclabili su queste arterie ad alto scorrimento”.

(di Chiara Acampora/ANSA)