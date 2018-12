(ANSA) – FIRENZE, 7 DIC – Un treno merci, che transitava tra le stazioni di Campo Marte e Statuto a Firenze, ha urtato una piattaforma su rotaia sulla quale si trovavano tre operai che sono caduti a terra, sul massicciato. Secondo le prime informazioni i tre sono stati recuperati dai vigili del fuoco e consegnati al 118. Le loro condizioni sono gravi: i tre, spiegano dall’Aou di Careggi, si trovano ricoverati in prognosi riservata per politraumi. L’incidente è accaduto poco dopo mezzanotte. La linea ferroviaria, di ‘cintura’ tra le stazioni di Firenze, è stata interrotta per tutta la notte e intorno alle 6 è stato riaperto un binario ma, come spiega Trenitalia, alcuni convogli a lunga percorrenza e regionali, che viaggiano sulla linea Firenze Rifredi-Statuto-Campo Marte, vengono ora deviati sulla stazione di Santa Maria Novella.