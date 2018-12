(ANSA) – AOSTA, 7 DIC – Parte tra oggi e domani, in occasione del week end dell’Immacolata, la stagione turistica invernale in Valle d’Aosta con l’apertura di tutti i principali comprensori dello sci. Dopo l’anticipo delle scorse settimane di Cervinia, Courmayeur, La Thuile e Gressoney, da oggi si scia anche Pila, Champoluc, Champorcher, Torgnon, Brusson e Chamois. Diversi gli appuntamenti organizzati in questo fine settimana: domani, dalle 17, a Pila è attesa l’accensione dell’albero di Natale con una festa sulla neve animata dalla dj franco-italiana Emma Stokholma. Sempre domani, nel centro di Courmayeur, a partire dalle 18, si accenderanno le luci durante il Welcome Winter, uno show che sarà presentato da Enrico Papi e Giorgia Rossi e che prevede l’esibizione di Noemi. Ad Aosta prosegue il Marché Vert Noel, mercatino di natale in stile alpino allestito nell’area del Teatro romano. Nella centrale piazza Chanoux del capoluogo è anche possibile salire sull’albero di natale panoramico realizzato a forma di scala a spirale. (ANSA).