(ANSA) – NAPOLI, 7 DIC – E’ stato rubato e poi ritrovato dopo poche ore l’albero di Natale che era stato portato via dalla Galleria Umberto a Napoli. A recuperarlo una pattuglia dei Carabinieri: era in via Santa Maria Ognibene, nella zona della cosiddetta ‘parrocchiella’, ai Quartieri Spagnoli. L’albero, che era stato tagliato alla base, era stato trascinato con delle corde da un motorino e posizionato momentaneamente in strada. Le corde, peraltro, erano legate ad un paletto di ferro, come se i ladri dell’albero avessero voluto evitare che qualcuno lo portasse via. Sull’albero c’erano ancora diversi dei biglietti che vengono collocati da napoletani e turisti e sui quali ci sono le richieste per Babbo Natale. Per molti napoletani ormai è ‘Rubacchio’: l’albero di Natale in Galleria Umberto a Napoli per l’ennesima volta, dopo i precedenti degli anni scorsi, è stato rubato durante la notte ma questa volta è stato ritrovato subito. In azione soprattutto baby gang che utilizzano i rami per il grande falò di metà gennaio.