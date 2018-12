(ANSA) – PARIGI, 07 DIC – “Temiamo che si saranno dei morti e dei feriti. Ci chiediamo quanti morti e feriti ci vorranno prima che Emmanuel Macron ascolti la collera del popolo…”: lo ha detto Benjamin Cauchy, uno dei portavoce dei cosiddetti gilet-gialli ‘liberi’, quelli cioè aperti alla trattativa con il governo e che condannano ogni forma di violenza, lanciando un forte appello “alla calma” e a non scendere in piazza domani a Parigi. “Chiediamo ai francesi di non cadere nella trappola delle violenze”, ha aggiunto in conferenza stampa.