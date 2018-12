(ANSA) – WASHINGTON, 7 DIC – Il capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly, da giorni non parlerebbe più col presidente americano Donald Trump e dovrebbe dimettersi a breve. Lo riferiscono alcuni media Usa. In pole position per sostituire Kelly ci sarebbe Nick Ayers, 36 anni, attualmente capo dello staff del vice presidente Mike Pence. L’uscita di Kelly sarebbe legata ai malumori dell’ex generale dei Marine che piu’ volte aveva lamentato negli ultimi mesi di essere stato emarginato dopo aver tentato di riportare disciplina all’interno dello staff della Casa Bianca spesso dipinto come caotico, a partire dalla imprevidibilita’ del presidente.