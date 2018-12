(ANSA) – MOSCA, 7 DIC – L’Ucraina continuerà a inviare le sue navi militari attraverso lo Stretto di Kerch. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Stepan Poltorak aggiungendo che il prossimo passaggio di questo tipo avverrà quando la Marina sarà pronta. “Quando saremo pronti per la rotazione delle nostre unità condurremo questi passaggi in conformità a tutte le norme internazionali: a quel punto, penso, la pressione internazionale sulla Russia avrà chiarito che sono loro a non adempiere agli obblighi internazionali”, ha detto Poltorak al canale TV Pryamiy e ripreso da Interfax. L’Ucraina non rinuncerà al suo diritto di passare attraverso lo Stretto di Kerch e di essere presente nel Mar d’Azov, ha detto il ministro della Difesa. Altrimenti “significherebbe che la Russia ha completamente occupato il Mar d’Azov e noi abbiamo perso un altro territorio e non possiamo permetterci che ciò accada”, ha detto il ministro.