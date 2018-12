(ANSA) – ROMA, 7 DIC – Tutto pronto domani per la manifestazione nazionale della Lega a Roma a Piazza del Popolo. L’iniziativa inizierà alle 10,30 e si concluderà con l’intervento finale del segretario federale, Matteo Salvini, in programma verso le 12. La macchina organizzativa lavora a pieno ritmo: a Roma arriveranno circa 200 pullman da tutta Italia e tre treni speciali. Gli slogan della giornata sono già hashtag su twitter: oltre al classico #primagliitaliani anche #dalleparoleaifatti. Convocata inizialmente per lanciare una sfida a Bruxelles, la manifestazione potrebbe invece diventare una sorta di ‘festa del ringraziamento’ nei confronti del lavoro svolto in questi primi nove mesi di governo. Inoltre, questo appuntamento romano, sarà anche l’occasione per per rilanciare il carattere sovranista e nazionale del partito, non più ‘lumbard’ ma ‘tricolore’, pronto a conquistare nuovi consensi anche nel sud.