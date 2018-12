(ANSA) – WASHINGTON, 7 DIC – Il caso Huawei è semplicemente un caso legato alla sicurezza nazionale e non dovrebbe interessare i negoziati con la Cina sul commercio: lo ha detto il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow che si è detto ottimista sui colloqui con Pechino. “Abbiamo avvertito piu’ volte Huawei sul fatto che c’erano delle violazioni alle sanzioni con l’ran”, ha detto Kudlow in una intervista alla Cnbc, spiegando pero’ di non credere che questo caso abbia nulla a che vedere con i negoziati sul commercio: “Sono due cose separate e distinte”, ha sottolineato, nel tentativo di inviare ai messaggi un messaggio rassicurante dopo il giovedì nero delle Borse.