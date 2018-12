(ANSA) – ROMA, 07 DIC – Confermata anche in Appello la condanna a sei anni di reclusione con aggravante mafiosa per Roberto Spada in relazione al pestaggio avvenuto ad Ostia del giornalista della Rai, Daniele Piervincenzi e del cameraman Edoardo Anselmi, avvenuto il 7 novembre del 2017. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Roma. Spada è accusato di lesioni gravi e violenza privata.