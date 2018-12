(ANSA) – FOGGIA, 07 DIC – A Foggia il papà di un’alunna ha schiaffeggiato il vicepreside di una scuola media perché aveva rimproverato sua figlia. L’aggressione è avvenuta davanti agli altri insegnanti che hanno chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, però, l’uomo era già fuggito ma è stato rintracciato a casa e denunciato per percosse. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il vicepreside ha rimproverato l’alunna perché durante l’orario scolastico non era in aula. Il padre della ragazza, un venditore ambulante con precedenti, appena ha saputo che sua figlia era stata rimproverata si è presentato a scuola affrontando il vicepreside, strattonandolo e colpendolo con due schiaffi sul viso.