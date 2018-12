NAPOLI. – Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, quale appuntamento dà maggiori pensieri a Carlo Ancelotti. Si tratta di due partite entrambe delicate, ma è evidente che l’impegno di martedì in casa dei Reds potrebbe segnare una svolta decisiva e positiva nell’intera stagione del suo Napoli, per cui le scelte dell’allenatore non potranno che rimanerne condizionate.

Ecco allora che contro il Frosinone si vedranno in campo domani pomeriggio diversi non titolarissimi. Ancelotti non potrà fare a meno di conservare quante più forze fresche per il match decisivo di Champions, tentando di superare la squadra di Longo con il minor dispendio di energie possibile.

Con il Frosinone sicuramente riposerà Albiol che non è stato neppure convocato. Lo spagnolo risente ancora, sia pure in minima parte, di una leggera distorsione a una caviglia, riportata in occasione della partita con la Stella Rossa di Belgrado. A Bergamo ha stretto i denti per essere in campo in una serata difficile e complicata per la squadra, in cui c’era evidentemente bisogno della sua esperienza e della sua abilità nel dirigere, assieme a Koulibaly, l’intero reparto difensivo. Domani, invece, Albiol riposerà, in attesa di riprendere il suo posto nel martedì di impegno internazionale.

Per il resto, il turnover ci sarà e lo si vedrà probabilmente anche in maniera spinta. L’assenza di Albiol costringerà al sacrificio Koulibaly perché Ancelotti difficilmente si priva in contemporanea dei suoi due principali puntelli difensivi. E’ possibile che al fianco del franco-senegalese possa essere utilizzato il giovane Luperto. Sulle fasce è previsto il ritorno di Malcuit a destra con lo spostamento di Hysaj a sinistra. A Liverpool, infatti, sarà riproposto certamente sulle fasce difensive l’assetto sempre utilizzato in Champions, con Maksimovic a destra e Mario Rui a sinistra.

Completamente rinnovato sarà in centrocampo. Rog, Diawara e Zielinski faranno rifiatare Allan, Hamsik e Ruiz. Riguardo al posto di esterno destro, possibile l’utilizzazione di Ounas, che prenderebbe il posto di Callejon. In attacco, infine, quasi scontata la presenza dal primo minuto di gioco di Milik, l’eroe di Bergamo, al fianco di Insigne, cui Ancelotti non rinuncia se non in casi estremi.

Quanto al portiere, Meret è stato convocato e non si esclude che possa debuttare con la maglia azzurra, dando per scontato che ad Anfield tra i pali si piazzerà Ospina. In panchina ci saranno anche Ghoulam e Younes. Il loro impiego al momento non è previsto, a meno che il Napoli non abbia la partita in pugno e nel finale di gara potrebbe esserci spazio anche per loro.