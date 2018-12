(ANSA) – TORINO, 8 DIC – “Concretezza, efficacia e gestione del ritmo” sono state, secondo Massimiliano Allegri, le carte vincenti giocate dalla Juventus per battere l’Inter ieri sera e collezionare la quattordicesima vittoria in campionato, su 15 partite. “I complimenti ai ragazzi oggi sono d’obbligo – aggiunge l’allenatore dei bianconeri nell’ormai consueto tweet post-partita -. Ora cerchiamo il primo posto nel girone (con riferimento alla Champions)”. Dopo avere inferto un duro colpo alle inseguitrici in campionato, mercoledì a Berna contro lo Young Boys la Juventus proverà a conservare il primato del girone di Champions League. Deve battere gli svizzeri per non rischiare di essere superato dal Manchester United. Cristiano Ronaldo, ieri un po’ sotto tono, commenta l’ennesimo successo bianconero con un semplice “Grande vittoria”.