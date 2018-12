(ANSA) – CATANZARO, 8 DIC – Fazzoletti celesti al collo con la scritta Lega Calabria e lo stemma della regione, i sostenitori calabresi del partito di Salvini sono arrivati a Roma dopo oltre otto ore di viaggio. L’entusiasmo di partecipare alla manifestazione con il loro leader è superiore alla stanchezza e lo dimostrano scandendo a più riprese il grido “Calabria Calabria”. Dietro ad uno striscione con la scritta “Lega Calabria” e i simboli e il partito della Regione, i leghisti calabresi hanno preso posto proprio sotto il palco allestito in piazza del Popolo sul quale tra poco farà la sua comparsa Salvini. I leghisti calabresi, giovani e meno giovani, sono partiti la notte scorsa da Lamezia Terme tutti accomunati da una convinzione: Matteo Salvini è l’uomo che può veramente fare qualcosa di utile per l’ Italia e anche per il Mezzogiorno. “Ma la fatica non si sente in questi casi” dice uno di loro. Quello di Lamezia è uno dei 6 pullman partiti dalla Calabria.(ANSA).