(ANSA) – SAINT-MORITZ (SVIZZERA), 8 DIC – Partita tra le prime con il pettorale 3, l’azzurra Federica Brignone, numero 1 della squadra italiana, è caduta rovinosamente poco dopo il via del SuperG di Coppa del mondo, a St. Moritz (Svizzera). L’azzurra non ha apparentemente riportato danni e ha lei stessa alzato subito un braccio per segnalare che sta bene. Si è poi rimessa in carreggiata, rialzatosi da sola. Federica è atterrata male su un salto ad alta velocità, finendo sulle code. Poi, cercando di riprendere linea ed equilibrio, ha incrociato gli sci, rovinando nella neve. L’air-bag le si è immediatamente aperto.