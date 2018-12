(ANSA) – ROMA, 8 DIC – “Desidero esprimere il mio profondo cordoglio per le vite spezzate e vicinanza alle famiglie delle vittime. Un pensiero a tutti i feriti, con un sincero augurio di pronta guarigione”. Così il presidente della Camera, Roberto Fisco in un post su Facebook sulla tragedia alla discoteca di Corinaldo. Fico ricorda che “l’Aula di Montecitorio questa mattina ha osservato un minuto di silenzio per la tragedia avvenuta ad Ancona”.