(ANSA) – GENOVA, 8 DIC – “E’ come tornare a pedalare, il problema è che ora non ti puoi più fermare”. Cesare Prandelli sintetizza il ritorno in una squadra di club in Italia dopo 8 anni di assenza. “Quando mi ha chiamato il presidente dopo la partita di Coppa Italia ho sentito una forte emozione. Domani dobbiamo fare subito una gran partita e mettere in campo tutte le energie. Spero di poter aiutare la squadra a trovare la giusta strada, non solo tecnica ma anche di equilibrio mentale. Sono convinto che da domani saremo uniti con la nostra Gradinata”.