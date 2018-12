(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 8 DIC – “Volevo manifestare vicinanza alla famiglia di mister Radice, che mi ha allenato alla Fiorentina per due anni, se oggi sono un allenatore di un certo tipo è grazie alla sua serietà e alla sua bravura. Un pezzo di lui me lo porto sempre dietro”. Lo ha detto l’allenatore dell’Empoli, Beppe Iachini, ricordando la figura del tecnico scomparso. Anche a Empoli domani, prima della sfida contro il Bologna in programma al Castellani alle 15, si onorerà la memoria di Gigi Radice.