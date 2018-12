(ANSA) – UDINE, 8 DIC – La sfida contro l’Atalanta sarà “una partita aperta a tutto”. Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese, Davide Nicola, nella consueta conferenza stampa pre-partita, inquadrando il prossimo avversario. “È la seconda forza del campionato per produzione di gioco – ha aggiunto Nicola -. Tutti gli avversari sono diversi, ma ciò che cambia davvero è l’intensità che l’Atalanta ha in campo e la capacità di costruire palle-gol a ripetizione. Mi aspetto che i ‘miei’ giocatori si attengano a ciò che abbiamo preparato”. Nicola ha rivolto anche un pensiero al ‘suo’ ex allenatore, Gigi Radice. “Si fa anche fatica a parlare di un personaggio di questo livello senza essere banali – ha commentato – è stato un maestro, non solo in campo”.