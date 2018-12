(ANSA) – BUDAPEST, 8 DIC – I sindacati ungheresi sono scesi in piazza oggi con migliaia di persone per protestare contro una legge del lavoro varata dal governo di Viktor Orban e definita “schiavistica”. Tra le altre cose è previsto l’aumento da 250 a 400 ore l’anno del tetto massimo degli straordinari per i lavoratori. Il governo sostiene che la flessibilità del lavoro è necessaria per soddisfare i bisogni degli investitori, in primis le case automobilistiche tedesche le cui fabbriche contribuiscono a guidare la crescita economica dell’Ungheria.