(ANSA) – VARSAVIA, 8 DIC – Circa 160 attivisti ecologici stranieri diretti a Katowice nel sud della Polonia per partecipare alla ‘Marcia per il clima’ organizzata in concomitanza con la Conferenza climatica COP24 sono stati rimandati indietro alla frontiera. Lo rendono noto i media locali precisando che fra i respinti ci sono attivisti da Georgia, Ucraina, Belgio. Secondo il quotidiano Gazeta Wyborcza, prima della manifestazione non violenta, promossa dalle varie organizzazioni per la difesa dell’ambiente e del clima polacche nella capitale della regione Alta Silesia, sono stati fermati anche alcuni attivisti locali. Nonostante questo la marcia, con lo slogan “Svegliatevi politici, è il tempo di salvare la nostra casa!”, seguita da alcune migliaia di rappresentanti di diversi Paesi ha attraversato il centro di Katowice per recarsi nella zona della conferenza e protestare contro i ritardi nella difesa del pianeta dall’impatto del surriscaldamento climatico.