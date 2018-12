(ANSA) – ROMA, 8 DIC – Cagliari-Roma 2-2 nel secondo anticipo della 15ma giornata di Serie A, disputato a Cagliari. Un risultato che sa di beffa per i giallorossi avanti 2-0 a pochi minuti dalla fine e con i rossoblù in 9 dal 93′ per la doppia espulsione di Ceppitelli e Srna per proteste. Alla Sardegna Arena, sembrava tutto facile per gli ospiti andati in vantaggio con Cristante (14′) e Kolarov (41′), prima di essere ripresi da Ionita (84′) e Sau (95′).