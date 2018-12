(ANSA) – NAPOLI, 8 DIC – Visita a sorpresa del vice premier Luigi Di Maio a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi di Napoli famosa in tutto il mondo. Per lui ‘sosta’ dal maestro Genny Di Virgilio per un omaggio, la statuina che lo ritrae, e per un acquisto, la statuina che invece ha le fattezze di Grillo. “Durante la sua passeggiata Di Maio si è reso protagonista di tantissimi selfie con turisti e napoletani – racconta Di Virgilio – poi si è fermato nel mio negozio. Sapeva che avevo realizzato una statuina che lo ritraeva, molti suoi amici gli avevano inviato delle foto. Ha detto che non si aspettava di finire nel presepe e si è detto onorato. E’ rimasto anche molto divertito per la ‘manina’ che ho realizzato tempo fa quando, quando proprio il ministro, parlò di presunte manomissioni nel testo della manovra economica. Gli ho regalato la statuina che ha il suo volto mentre ha voluto acquistare la statuina che ritrae Grillo”.