MADRID – Una coppia di anziani italiani è morta a causa di un incendio che ha praticamente distrutto la loro abitazione di due piani nella cittadina di San Joan d’Alacant. Stando al Cicu (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) l’allarme è stato dato alle 6:18. I pompieri, nonostante il loro tempestivo intervento, non sono riusciti a evitare la tragedia. La donna, infatti, sarebbe morta per asfissia, avendo inalato il denso fumo. L’uomo, invece, carbonizzato. Le vittime avevano circa 70 anni.

Le fiamme, stando alle testimonianze dei pompieri, avrebbero raggiunto oltre i 1100 gradi, nel salotto. L’alta temperatura sarebbe stata provocata dalle persiane metalliche abbassate. Queste hanno evitato che i vetri andassero in mille pezzi a causa del caldo e che l’ossigeno potesse uscire.

– Le persiane metalliche, al contrario di quelle in plastico che col fuoco ardono e si dissolvono, si sono attaccate al vetro. Non hanno permesso che andasse in mille pezzi– ha spiegato uno dei pompieri intervenuti dopo l’allarme -. Così l’ossigeno non potendo uscire ha alimenta le fiamme facendo aumentare la temperatura.

Per il momento, della coppia di anziani è stata resa nota solo la nazionalità: quella italiana. Non si conoscono i nomi. Neanche si conoscono, per il momento, le cause dell’incendio. Sarà la “Guardia Civil” l’incaricata di far luce sulle circostanze che hanno provocato la tragedia.