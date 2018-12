(ANSA) – PARIGI, 8 DIC – C’era anche Uma Thurman nel corteo parigino dei gilet gialli: l’attrice americana si è fatta riprendere in fotografia nella folla di manifestanti davanti alla chiesa di Saint Augustin, poi ha postato l’immagine sul suo account Instagram, scrivendo: “Parigi, oggi. Fumogeni e polizia antisommossa”. Uma Thurman non spiega la sua presenza nel corteo ma dal contesto si desume che si è trovata in mezzo ai manifestanti per caso.