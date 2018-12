(ANSA) – WASHINGTON, 9 DIC – L’inchiesta dell’Fbi su potenziali legami tra la campagna di Trump e Mosca iniziò nel luglio 2016 concentrandosi su quattro cittadini americani per accertare se erano connessi ai tentativi russi di interferire nelle elezioni presidenziali: lo ha dichiarato l’ex capo dell’Fbi James Comey nella sua deposizione a porte chiuse ieri al Congresso. Lo scrive l’Ap citando la trascrizione diffusa dalla commissione giustizia della Camera. Comey ha identificato le quattro persone precisando che Trump non era una di loro. Comey ha ribadito che l’indagine non prese invece le mosse da una ricerca pagata dai dem – il dossier Steele – ma piuttosto dai contatti del consigliere di politica estera dello staff del tycoon, George Papadopoulos, con un intermediario a Londra sulle email rubate con cui i russi volevano danneggiare la candidata Hillary Clinton. Nella sua deposizione Comey ha denunciato anche il fatto che “siamo diventati insensibili alle bugie e agli attacchi al ruolo della legge da parte del presidente”.