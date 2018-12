(ANSA) – ROMA, 09 DIC – Nel QBE Shootout di golf, torneo del PGA Tour, cambiano gli interpreti ma non la sostanza. A Naples, in Florida, le coppie al vertice della classifica con 125 (-19) rimangono sempre tre, con un’unica variazione. Quella che riguarda Gary Woodland/Charley Hoffman, che hanno agganciato in vetta Patton Kizzire-Brian Harman e Graeme McDowell/Emiliano Grillo grazie a un parziale (64, -8) da applausi. Sul green del Tiburón GC Bryson DeChambeau/Kevin Na hanno perso la leadership scivolando in 4/a posizione (126, -18). Passo indietro pure per Tony Finau e Lexi Thompson, ora 6/i (128, -16). Il duo misto (l’unico in gara) continua però a regalare giocate e spettacolo in una rassegna che nel primo giro s’è giocata con formula scramble e nel secondo foursome. Domani il gran finale (fourball) con Steve Stricker/Sean O’Hair, campioni in carica, che in 7/a posizione al fianco di Bubba Watson/Harold Varner III sembrano tagliati fuori dalla lotta, apertissima, per il titolo. (ANSA).