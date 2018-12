(ANSA)- MUGGIÒ (MONZA), 9 DIC – Un uomo, di 48 anni, tossicodipendente, è stato ucciso dal padre, di 72, in una lite, questa mattina in un appartamento a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. In base ai primi accertamenti dei carabinieri, il genitore lo avrebbe colpito ripetutamente alla testa con un oggetto. Poi ha chiamato il ‘112’ e ha confessato l’omicidio. Il pensionate è stato sottoposto a fermo.