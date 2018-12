(ANSA) – BOLOGNA, 9 DIC – A nove anni, appassionata di lingua inglese e affascinata dalla figura della regina d’Inghilterra dopo avere letto a scuola ‘Il GGG, Grande Gigante Gentile’ di Roald Dahl, ha pensato di scrivere alla regina Elisabetta per incontrarla e lei le ha risposto. Protagonista della vicenda – riportata dalla Gazzetta di Reggio – Maria Teresa, una alunna di quarta elementare della scuola primaria ‘Italo Calvino’ di Calerno, nel Reggiano. Qualche giorno fa, proprio nella data del suo compleanno, la risposta della casa regnante inglese. “Cara Maria – si legge nella lettera pubblicata sul quotidiano – la Regina mi ha chiesto di scriverti e ringraziarti per la tua lettera e i tuoi piccoli disegni che hai fatto per lei. Sua maestà ha pensato che tu sia stata molto gentile a scriverle e quindi mi ha chiesto di risponderti, nonostante le centinaia di lettere che riceve ogni giorno”.(ANSA).