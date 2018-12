(ANSA) – PARIGI, 9 DIC – Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha invitato oggi il presidente americano Donald Trump, che ha commentato con una serie di tweet le manifestazioni di gilet gialli in Francia, a non immischiarsi nella politica interna francese. “Io dico a Donald Trump – ha affermato il capo del Quai d’Orsay alla tv LCI – ma anche il presidente Macron glielo dice: ‘noi non ci immischiamo nei dibattiti americani, lui ci lasci vivere la nostra vita di nazione’ “. “Noi da parte nostra – ha continuato Le Drian – non facciamo considerazioni sulla politica interna americana e ci piacerebbe che fosse reciproco”. Ieri, Trump aveva parlato di un “tristissimo giorno” a Parigi collegando ancora una volta la manifestazione dei gilet gialli con l’accordo sul clima: i manifestanti – ha twittato – “scandiscono ‘vogliamo Trump’. Io adoro la Francia”. Le Drian ha smentito in modo netto: “per quanto ne so io i gilet gialli non hanno manifestato in ingles”, ha replicato.